Iperccop chiude: i lavoratori protestano, bloccato centro commerciale

Protestano i lavoratori dell'Ipercoop di Afragola, in gestione a terzi, dopo l'annuncio della chiusura. In centinaia - da ieri - hanno bloccato il centro commerciale "Le Porte di Napoli" per protestare contro la decisione di chiudere il punto vendita. Chiusura che si sarebbe dovuta concretizzare oggi, ma a seguito del sit-in, la stessa è stata rinviata per questioni logistiche.

Le proteste continueranno nei prossimi giorni con lo stato di agitazione permanente e picchetti a oltranza. “Siamo con le lavoratrici e i lavoratori - afferma il segretario generale della Filcams CGIL Napoli-Campania, Luana Di Tuoro -. Questa assurda decisione mette a repentaglio il futuro lavorativo di 130 lavoratori, 130 famiglie, a cui bisogna aggiungere l’indotto. Richiamiamo alle proprie responsabilità imprenditoriali la Coop che, nonostante abbia ceduto qualche anno fa i lavoratori a terzi, rimane pur sempre la proprietaria del marchio e degli spazi commerciali”.