Chiusura Disney store a Napoli: la commozione dei dipendenti

Il Disney store di via Toledo ha chiuso i battenti da pochi giorni. Gli impiegati commossi (22 nel negozio), in un video che sta girando su Tik Tok, hanno salutato i clienti. Lo store in questi anni era diventato un punto di riferimento in particolare per i più piccini (ma non solo) appassionati del magico mondo Disney.

Licenziamenti in tutta Europa

I licenziamenti non riguardano solo Napoli, ma anche i punti vendita di tutta Europa e 60 negozi in Nord America. Un accordo stabilito con il Gruppo Percassi prevede il riassorbimento del 70% dei lavoratori italiani licenziati da Disney. Il gruppo franchising assumerà, infatti gli ex dipendenti degli store chiusi di Verona, Roma, Firenze, Catania e Napoli, 156 lavoratori su 230. Disney ha deciso di chiudere gli store per puntare tutto sul commercio online.