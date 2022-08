Sigilli allo storico chioschetto del belvedere di Capri: la scoperta

Dopo le ispezioni nei supermercati, conseguenza dell'intossicazione alimentare patita da una neonata, carabinieri e personale dell'Asl hanno proseguito i loro controlli a Capri.

Nel mirino dei vigili sanitari tre chioschetti all’aperto. Uno presso la piazzetta della funicolare, uno sul viale che porta ai Giardini di Augusto, un terzo all'inizio del belvedere di Tragara.

Se per i primi due non c'è stato alcun problema, presso il terzo si sono riscontrate carenze sanitarie ed è stata registrata l’assenza di alcune autorizzazioni. Sono scattati i sigilli, con la struttura in legno ora sotto sequestro giudiziario.