Alcol anche a ragazzini con meno di 16 anni: la scoperta nel baretto di Chiaia

Nonostante fosse evidente che quei cinque ragazzini fossero minorenni (addirittura due di loro sotto i 16 anni), gli erano stati serviti cocktail e alcoolici. Il titolare di un bar di Chiaia è stato multato e poi denunciato a piede libero alla Procura partenopea per la somministrazione di alcool a minori.

Nel corso dei controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Napoli, che riguardano in particolare i baretti di Chiaia e la movida napoletana, gli agenti hanno riscontrato che erano state vendute bevande superalcoliche ai cinque minorenni. Agli adolescenti non era stato chiesto neanche il documento.

Controlli sono stati effettuati anche in altre zone di Napoli, con 12 verbali per diverse violazioni: si va dalle occupazioni abusive di suolo pubblico, alle tende non autorizzate, ma anche mancanza di autorizzazioni per le insegne. La Polizia Locale ha riscontrato anche 3 abusi edilizi che hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei trasgressori.