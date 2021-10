Barbiere esercita senza autorizzazioni: disposta la chiusura del locale

La Polizia del Commissariato di Secondigliano, in via Francesco Bolvito ha controllato un locale adibito a barberia e hanno sanzionato il titolare poiché sprovvisto della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) e della certificazione verde (c.d. green pass); infine, per il locale è stata disposta la chiusura per 5 giorni.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 40 persone di cui 16 con precedenti di polizia e sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.