La crisi fa un'altra vittima eccellente: chiude lo storico bar Serapide a Pozzuoli

La notizia è stata di quelle che colgono tutti di sorpresa. Il bar Serapide del centro storico di Pozzuoli, una vera e propria istituzione nella cittadina flegrea, ha chiuso definitivamente i battenti.

Sui social se ne parlava già da diversi giorni, ma la conferma definitiva è arrivata in queste ore. Del resto le saracinesche erano ormai chiuse dal 23 agosto.

Si tratta di un esercizio commerciale aperto nel 1995, ma i cui locali erano già da 50 anni sede di un altro bar (il Marra). Aveva dato lustro alla zona, ospitando ai suoi tavoli diversi vip tra cui anche l'allora cancelliera tedesca Angela Merkel.

Il titolare, Rosario Garofalo, ha preferito chiudere in un momento storico in cui i costi erano diventati insormontabili. Una fase che sta spazzando via senza appello numerose imprese, anche storiche, del territorio.