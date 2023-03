"Bar frequentato da persone con precedenti": il questore lo chiude per 15 giorni

Resterà chiuso per 15 giorni, per decisione del questore di Napoli, un bar di via Salvatore Quasimodo a Mugnano.

Il provvedimento arriva su proposta della compagnia carabinieri di Mugnano: i militari che, nel dicembre del 2020, nel gennaio e nell'aprile del 2021, e lo scorso febbraio, avevano evidenziato quella che viene definita dalla Questura "l’assidua frequentazione del locale da parte di persone con precedenti per associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, reati contro il patrimonio e la persona, violazioni in materia di stupefacenti, di armi e del diritto d’autore".

Già nell’ottobre del 2018 il questore di Napoli aveva disposto la sospensione per 4 giorni dell’attività per gli stessi motivi.