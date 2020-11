Polizia chiude bar gestito da immigrati, scatta la violenta reazione | VIDEO

Le forze dell'ordine hanno chiuso al traffico per oltre un'ora corso Garibaldi per un intervento all'interno del Borgo Sant'Antonio, in via Michele Morelli. Dopo le 18 la polizia era intervenuta per far chiudere un bar gestito da immigrati di origini africane.

La reazione è stata violenta, e gli agenti pare siano stati aggrediti anche con armi da taglio. Da confermare la notizia che un agente sia rimasto ferito.

Per sedare i tafferugli si è reso necessario l'intervento di due blindati e di diverse pattuglie della polizia.