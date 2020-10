Coronavirus, chiuso l'asilo nido Duca d'Aosta: "Personale in isolamento fiduciario"

Per due giorni i genitori dei bambini iscritti al Micro-Nido "Duca d'Aosta" del 23°Circolo Comunale - via Consalvo, Fuorigrotta - hanno trovato i cancelli chiusi. Un contrattempo di non poco conto per chi deve organizzare le proprie giornate al minuto. "In un primo momento", spiega a NapoliToday il padre di una bambina di due anni iscritta all'asilo, "ci hanno detto che mancava il personale e che avrebbero risolto oggi. Ma questa mattina abbiamo trovato tutto chiuso".

La vicenda sarebbe in realtà ricollegabile a un sospetto caso di positività al Covid-19. La scuola sarebbe stata chiusa per consentire a un membro del personale (interno a Napoli Servizi), risultato contatto stretto di un positivo e dunque in isolamento fiduciario per disposizione dell'autorità sanitaria, di effettuare i necessari esami per escludere - si spera - l'infezione.

"Si è attivata la consueta procedura", spiega Diego Civitillo, presidente della Decima Municipalità. "I locali erano già stati sanificati alcuni giorni fa. Bisogna capire che a questi 'contrattempi' ci si deve abituare: fino a quando non ci sarà un vaccino va applicato questo protocollo, quello considerato sicuro". Questa mattina, ad esempio, i genitori di una piccola alunna hanno dovuto sconvolgere i propri piani e accompagnare la piccola dai nonni per poter andare entrambi al lavoro. "Capisco i disagi e ci dispiace", aggiunge Civitillo. "Purtroppo in questi casi bisogna fermarsi un attimo ed essere sicuri quando poi si riaprirà la struttura. Abbiamo già sollecitato l'Asl, che nel caso di personale scolastico dovrebbe secondo noi procedere con priorità".

Si attende ora un sostituto che consente all'istituto di riaprire. "Stiamo cercando con Napoli Servizi la soluzione al problema", conclude Civitillo.