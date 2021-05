Movida "selvaggia" al centro: chiusi due locali

Movida "selvaggia" a piazza Bellini dove la Polizia ha chiuso due locali. Ieri gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi al rispetto delle norme anti Covid-19 nella zona della "movida" in piazza Bellini. Nel corso dell’attività sono state identificate 52 persone e controllati 12 esercizi commerciali di cui 2 sanzionati poiché è stato rilevato un numero di persone ai tavoli superiore al limite massimo consentito; infine, per entrambi i locali è stata disposta la chiusura per un giorno.