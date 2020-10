Chiusi parchi, ville comunali e circoli: la decisione del sindaco di Acerra

Le decisioni del sindaco di Acerra Lettieri sui contagi nella città della provincia di Napoli. Ecco la nota:

"Polizia municipale di Acerra proprio in questi minuti sta notificando l’Ordinanza n. 49 con la quale ho disposto la chiusura dei circoli ludico ricreativi sul territorio comunale. Da domani chiusi anche il Parco Urbano e la Villa Comunale di Via Manzoni.

Disposta la chiusura dei circoli ludico ricreativi sul territorio comunale, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio comunale, con decorrenza da lunedì 12/10/2020 e fino al giorno lunedì 30/11/2020.

Domani saranno chiusi anche il Parco Urbano e la Villa Comunale di via Manzoni.

E’ una stretta necessaria sulle attività sicuramente non necessarie, basata anche sulla difficoltà di controllare effettivamente che all’interno di tutti i circoli i frequentatori osservino le regole. Sappiamo molto bene che tutto questo non basta, occorre necessariamente che si osservino comportamenti più rigorosi di distanziamento interpersonale che evitino una chiusura totale di tutto. Voglio fare mie le parole pronunciate qualche giorno fa dal Presidente della Repubblica, Sergio Matterella che ci ha ricordato che “la libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri richiedendo responsabilità e collaborazione”. Per combattere il coronavirus non bastano le norme, le ordinanze, i decreti o il controllo, che sono strumenti sicuramente importanti e necessari, ma quello che conta è il comportamento di tutti, nessuno escluso. Dobbiamo essere più responsabili, bisogna evitare contatti ravvicinati e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri, nonché coprire mento, bocca e naso con la mascherina e lavare le mani frequentemente".