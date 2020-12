Autostrada A3, chiusa l'uscita di via Marina dal 4 al 7 dicembre

Importante novità per gli utenti dell'autostrada A3 Napoli-Salerno.

Per lavori, infatti, dalle ore 18.00 di venerdì 4 alle ore 6:00 di lunedì 7 dicembre 2020 (orario continuato) sarà interdetto al traffico lo svincolo Napoli/Via Marina in uscita, in direzione Napoli.