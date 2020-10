Chiudono due scuole nel napoletano, positivi due alunni: appartengono allo stesso nucleo familiare

"Intero nucleo familiare colpito dal Covid ad Ottaviano. Ci sono due studenti che frequentano le nostre scuole. Uno in un liceo della sezione scientifica del Diaz, plesso di via Camillo Peano e l'altro nella scuola media D'Annunzio. Purtroppo i tempi che ci dà l'Asl sono lunghi. Insieme al preside del liceo abbiamo stabilito che per due giorni l'istituto sarà chiuso, sanificando l'istituto. Provvederemo. Per quanto concerne la D'Annunzio oggi è stata riscontrata la positività. La scuola è stata chiusa e oggi e dopodomani sarà chiuso e sanificato", spiega in diretta Facebook il sindaco di Ottaviano sulla chiusura dei due istituti.

"Il luogo più sicuro oggi è la scuola. E' normale che può accadere. Tutti possiamo avere il virus e non saperlo", conclude Luca Capasso.