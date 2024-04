Saltano alcuni tombini: strada chiusa nel quartiere Arenella

"Disposta la temporanea chiusura al traffico di Salita Arenella per consentire le operazioni di ripristino, da parte dei tecnici di Abc, di due tombini fognari saltati". Lo annuncia una nota del Comune di Napoli dove si precisa che "la riapertura avverrà al termine dell'intervento, previsto tra qualche ora.

Una comunicazione è stata diffusa anche da Clementina Cozzolino, presidente della municipalità 5: "Chiusa al traffico veicolare via Salita Arenella dalla confluenza con via Orsi causa cedimento di numero due 2 tombini fognari al centro carreggiata. È intervenuta sul posto la protezione civile che ha chiesto intervento ABC per le relative verifiche".