L'ufficio postale chiude, la protesta dei cittadini: "Anziani costretti a spostarsi fuori territorio"

Sit-in dei cittadini questa mattina a Scampia dopo la chiusura dell'ufficio postale di via Ghisleri. La protesta - alla quale ha preso parte anche Nicola Nardella, presidente dell'VIII Municipalità - è stata promossa dal Coordinamento Territoriale Scampia. Un messaggio con una richiesta di aiuto viene rivolto al sindaco Gaetano Manfredi, chiamato ad intervenire per risolvere una questione che sta creando non pochi disagi, soprattutto agli anziani.

"Questo è un servizio di primaria importanza soprattutto per anziani che si vedono talvolta costretti ad uscire fuori territorio. Chiediamo ad ogni cittadino, ad ogni realtà territoriale, di partecipare poiché siamo quasi sicuri che senza alcuna forma di protesta, considerati i tempi ormai biblici della burocrazia cittadina deputata a decidere in merito a queste tipologie di emergenze lo si farebbe tirando la questione per le calende greche", fanno sapere dal Coordinamento.

"Sono mesi ormai che un servizio di grande importanza sul nostro territorio resta chiuso all’utenza per problemi di infiltrazioni d’acqua ai lastrici solari.

Stiamo parlando della filiale dell’ufficio postale NA081 sita in Via Arcangelo Ghisleri 5/7 nel quartiere di Scampia di proprietà del patrimonio del comune di Napoli.

Le motivazioni addotte ai ritardi per i lavori, sono state tante ma quella più sibillina e che ci lascia senza parole è stata riportata da alcuni membri degli uffici del patrimonio, “la Napoli Servizi non ha soldi”, denunciano dal quartiere.

"E la cosa più grave - viene aggiunto - è che si tratta di un patrimonio a reddito e le Poste Italiane per garantire un servizio al cittadino pagano, com’è giusto che sia, regolarmente un fitto all’Amministrazione Comunale. L’ufficio postale rappresenta uno dei pochi servizi che dopo lo smottamento di questi anni aveva resistito, un servizio di primaria importanza soprattutto per giovani e anziani che si vedono costretti talvolta ad uscire fuori territorio o ad effettuare lunghissime file, accentuate dalle restrizioni anti covid".