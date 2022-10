Polemiche sulla chiusura della pizzeria Brandi, il titolare: "Solo lavori di ristrutturazione"

La storica pizzeria Brandi, tra le più antiche della città e dove venne inventata la pizza Margherita nel 1889, resterà chiusa per due giorni.

Si tratta di una chiusura che sta facendo discutere da oggi pomeriggio. La pizzeria sui social network fa sapere di essere chiusa nei giorni di oggi e di domani per “manutenzione straordinaria”, laddove in un primo momento le agenzie di stampa avevano parlato di una chiusura operata da parte dei Nas per carenze igienico-sanitarie.

Anche in un'intervista al Tg3 il titolare ha sottolineato che la chiusura si deve a lavori di ristrutturazione.

All'interno della famosissima pizzeria, luogo visitato anche da numerosi vip di passaggio in città, c'è una lapide che ricorda – era il 1989 – il centenario dalla creazione nel locale della prima pizza Margherita. Brandi vanta anche il titolo di “più antica pizzeria del mondo” con apertura datata addirittura 1760.