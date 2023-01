Manifestazione per l'Iran: chiude piazza Calenda

In occasione della una manifestazione di sostegno alla lotta del popolo iraniano organizzata per sabato 7 gennaio in piazza Calenda dalla Fondazione Trianon Viviani, di concerto con il Comune di Napoli, è stato istituito il seguente dispositivo di traffico che sarà in vigore dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e prevede:

a) divieto di transito veicolare in piazza Calenda;

b) divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, sul tratto di strada di via Pietro Colletta compreso tra piazza Calenda e corso Umberto I;

c) senso unico di circolazione in via Egiziaca a Forcella, con direzione di marcia verso corso Umberto I;

d) obbligo per i veicoli in transito in via Annunziata di svoltare a sinistra all’atto di immettersi in via Egiziaca a Forcella;

2. divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata di piazza Calenda, dalle ore 8,00 fino a cessate esigenze.