Nota discoteca chiusa dai carabinieri: troppe risse

Una nota discoteca di Casamicciola Terme a Ischia è stata chiusa dai carabinieri della compagnia isolana. Resterà così per i prossimi 15 giorni.

Numerose segnalazioni hanno spinto i militari a chiedere la sospensione dell'attività del locale.

La discoteca infatti, in più occasioni, era stato teatro di eventi per i quali si era reso necessario l’intervento dei militari. Il più recente l’8 luglio scorso, quando 7 persone, poi tutte identificate e denunciate dai militari, diedero vita ad una violenta rissa.



I carabinieri hanno notificato ed eseguito il decreto da pochi minuti. Non è stato reso noto il nome del locale.