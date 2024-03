Un chilo di hashish nel minivan: la scoperta a Ischia

Aveva un chilo di hashish nascosto nel suo minivan ma è stato scoperto dai poliziotti che lo hanno arrestato: è accaduto ieri a Barano, dove gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza hanno sottoposto a controllo l'uomo ed il suo veicolo, rinvenendo una scatola contenente 10 panetti di hashish.

Gli agenti, ritenendo che che potessero emergere ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso l'attività di controllo all'abitazione dell'indagato dove hanno rinvenuto 2 orologi di fedele riproduzione di un noto marchio. Per tali motivi l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione