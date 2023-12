Finge di chiedere l'elemosina in un noto ristorante, ma ne approfitta per rubare - VIDEO

Sui social è virale il video di un uomo che entra in un noto ristorante dei Decumani dove ruba il telefono di una cliente. L'uomo è entrato nel locale fingendo di chiedere l'elemosina, ma ad un certo punto ha portato via un telefono cellulare da un tavolo.

Le immagini sono state diffuse anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli che scrive: "Questo soggetto va fermato quanto prima. Un abile ladro e truffatore che non lascia nulla al caso. Dalle immagini sembra proprio una tecnica ben collaudata e chissà quanti furti avrà già messo a segno.

Fortunatamente la videosorveglianza lo ha ripreso chiaramente e non dovrebbe essere difficile per le forze dell’ordine individuarlo. Una cosa è certa, cittadini e turisti di questa città non trovano pace, devono stare sempre allerta pronti ad affrontare ogni pericolo, anche quando sei seduto al tavolo di un ristorante per goderti un po’ di riposo. Alla deriva criminale di questa città bisogna rispondere con fermezza, ribattendo colpo su colpo".