"Non ho i soldi per mangiare": la famiglia del piccolo Andrea interviene per aiutare Rosario

È apparso questa mattina sulla pagina Facebook "Sei di Afragola se (Il Gruppo), l'appello di un uomo in gravi difficoltà economiche. Rosario,questo è il suo nome ha affermato pubblicamente che non voleva soldi ma giusto qualcosa da mangiare; a suo dire, le chiese del paese gli avrebbero detto di non avere viveri da potergli dare, quindi l'uomo disperato, si è visto costretto a fare quest'appello.

L'appello é stato letto immediatamente dalla famiglia del piccolo Andrea, che ha provveduto immediatamente, insieme al judoka Gianni Maddaloni e al sindaco Claudio Grillo a sopperire con viveri di prima necessità, dopodiché, ha annunciato il sindaco Grillo, che il signor Rosario sarà sarà immediatamente inserito nella lista dei servizi sociali per garantirgli gli aiuti necessari.

Da segnalare in giornata un'altra buona azione questa volta a Cardito, dove la signora Anna, nonostante la sua diAsabilità, ha aiutato un uomo bloccato in ascensore grazie all'intervento tempestivo del suo autista intervenuto con un piede di porco.