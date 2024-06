Un mazzo di chiavi 'passpartout' per l’avviamento di diversi modelli di motocicli: la scoperta nel centro di Napoli

Nella serata di mercoledì i Falchi della Squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Riviera di Chiaia hanno notato un uomo che stava forzando il nottolino di accensione di uno scooter in sosta.

Gli agenti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso anche di un mazzo di chiavi 'passpartout' utilizzate per l’avviamento di diversi modelli di motocicli.

Per tali motivi, il 30enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.