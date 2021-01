Sparite le chiavi del motorino, l'appello di una rider: "Restituitemele o non potrò lavorare"

Brutta disavventura per una rider nella serata di sabato. Questo il racconto della donna a NapoliToday: "Stavo lavorando, mi trovavo in zona Vomero, da Tortora nei pressi di piazza Bernini. Avevo preso tanta pioggia e ho poggiato le chiavi sul bancone, mentre mi asciugavo un po' il viso. Quando mi sono girata, però, le chiavi non c’erano più. Fortunatamente il proprietario del locale mi ha subito aiutato e mostrato la registrazione".

Nelle immagini si scorge l'arrivo dall'esterno di un ragazzo che indossa un casco, che appoggia le braccia sul bancone e nel fotogramma successivo le chiavi non ci sono più.

"Oltre a rovinarmi la serata lavorativa, ho subito un grosso danno. Non so se riuscirò a salvare il motorino poiché non possiedo la chiavetta di riserva. Si tratta di un motorino vecchio ed usato, comprato per lavorare?. Vorrei solo indietro le mie chiavi, nient’altro. Quel puntino giallo sarebbe il portachiavi, a forma di cerchio con uno smile giallo con un sorriso", l'appello della donna.