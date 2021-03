Ecco chi ha ricevuto più dosi di vaccino Covid in Campania: l'elenco delle categorie

La Campania è terza in Italia per numero di vaccinazioni Covid effettuate (86,4%) rispetto alle dosi ricevute

La Regione rende noti i dati sull'andamento delle vaccinazioni in Campania, aggiornate a questa mattina, che evidenziano quali siano le categorie che hanno ricevuto un numero di somministrazioni maggiore di dosi al momento.

Vaccini, elenco delle categorie che hanno ricevuto più dosi

La Campania è terza in Italia per numero di vaccinazioni Covid effettuate (86,4%) rispetto alle dosi ricevute. E' stato vaccinato con la prima dose il 78% del personale delle forze dell'ordine, il 77% del personale scolastico e il 57% degli over 80.

Per il personale sanitario e oss sono oltre 214000 coloro a cui è stata somministrata la prima dose di vaccino (102000 anche la seconda). Per la fascia 70-79 anni "solamente" 11mila, a causa sopratutto del blocco Ema ad AstraZeneca la scorsa settimana e per un numero non adeguato di vaccini rispetto alla popolazione campana.