Napoli ha un nuovo vescovo: chi è Monsignor Domenico Battaglia

Oggi è ufficiale: Napoli ha un nuovo vescovo. E' Domenico Battaglia, 57enne di Satriano (Catanzaro): sarà lui a guidare la Chiesa di Napoli. Noto per le sue battaglia anticonformiste e anticapitaliste ("Il prete degli ultimi"), Battaglia piace molto a Papa Francesco. Succede al Cardinale Crescenzio Sepe, che aveva raggiunto i limiti d'età. Oggi in Curia c'è stato l'annuncio ufficiale durante l'attesa conferenza stampa.

Battaglia è stato nominato vescovo cinque anni fa proprio da Papa Bergoglio. Il Cardinale Sepe lascia dopo oltre 16 anni in carica, da maggio 2006 a dicembre 2020. Don Battaglia era finora Vescovo di Cerreto-Sannita-Telese-S. Agata de’ Goti. Il Cardinale Crescenzio Sepe sarà amministratore apostolico fino all’ingresso del nuovo Pastore.

Battaglia è stato ordinato sacerdote nel 1988, a 25 anni. E' stato Rettore del Seminario Liceale di Catanzaro, parroco della Madonna del Carmine a Catanzaro, Direttore dell'Ufficio Diocesano per la "Cooperazione Missionaria tra le Chiese". Fino al 2015 ha ricoperto l'incarico di Presidente nazionale della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche.

“Autentica amicizia e una straordinaria collaborazione istituzionale mi legano a Monsignor Domenico Battaglia che Papa Francesco ha voluto porre alla guida della Chiesa di Napoli. La notizia è motivo di orgoglio per la nostra Regione Campania e per il Sannio che ha avuto il privilegio di averlo come vescovo della Diocesi di Cerreto - Telese - Sant'Agata de' Goti. In questi anni ho avuto modo di apprezzare le sue grandi doti di Pastore ma anche di uomo molto sensibile ed attento soprattutto agli ultimi. Una dedizione, la sua, che ha avuto sempre un comune denominatore: i più fragili, i più indifesi, gli invisibili. La sua costante attenzione per gli ultimi, per gli esclusi, per lo straniero, per quanti sono offesi nel basilare diritto della dignità individuale e sociale lo ha portato nelle strade dell’emarginazione e della sofferenza". Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania.