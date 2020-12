Covid-19, odissea per uno chef ischitano di rientro da Londra: "Sono esausto"

Un viaggio 'odissea' di due giorni per rientrare da Londra in Campania. E' quanto vissuto da Peppe Romano, chef ischitano che ha raccontato la sua esperienza all'Ansa

"Sono esausto, è stata una vera e propria avventura. Lavoravo a Londra da un paio di mesi ed avevo deciso di tornare in Italia per le feste; avevo capito che l'unica possibilità era quella di provare a partire da Heathrow e così ho prenotato un volo da quell'aeroporto per il 23 dicembre che poi è stato annullato senza spiegazioni. Ho fatto un tampone risultato negativo che, però, mi hanno contestato perchè per 15 minuti lo ritenevano troppo vecchio secondo le normative anti contagio. Ho dovuto fare un'ora e mezza di discussioni col personale al check in ed alla fine mi hanno lasciato partire. Il mio aereo però è decollato il giorno dopo quello previsto; sull'aereo eravamo in circa 170 italiani ma tanti sono rimasti ancora ad Heathrow dove ho visto scene incredibili. C'erano nostri connazionali in attesa da giorni, gente senza soldi che dormiva in aeroporto senza avere informazioni precise su cosa fare e chi contattare", racconta Romano.

Non meno problematico è stato il viaggio per raggiungere Ischia, una volta arrivato a Fiumicino: "Siamo rimasti per oltre due ore al Leonardo Da Vinci, dove ho rifatto il tampone con esito nuovamente negativo; ci hanno offerto caffè e una fetta di panettone e dopo averci dato un gran numero di documenti da compilare e firmare, ci hanno detto che non potevamo prendere mezzi pubblici per tornare a casa. Un taxi mi ha chiesto altri 400 euro per portarmi a Napoli, allora ho preferito rischiare e sono arrivato alla stazione Termini dove ho mostrato la documentazione che mi avevano dato a Fiumicino e non mi hanno fatto problemi per comprare il biglietto e salire sul treno", conclude lo chef isolano.