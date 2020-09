Chalet Ciro sospende l'attività a scopo precauzionale: "Al via screening sul personale"

"A scopo precauzionale, abbiamo sospeso temporaneamente l’attività. In questo modo, non solo, abbiamo attuato il protocollo sanitario nazionale che prevede la sanificazione di qualsiasi locale, attraverso apposita ditta, cosa che già facciamo regolarmente ma anche per avviare uno screening che tuteli tutte le persone che lavorano presso la nostra azienda. Qualsiasi voce “al momento” è infondata. Vogliamo ricordare che attività come le nostre possono andare soggette perché a contatto con il pubblico; preferiamo cautelarci e cautelare, prevenire e assicurare il nostro personale ma anche voi. E’ proprio per una questione etica che abbiamo preferito sospendere noi l’attività, in attesa che tutto possa essere chiarito. Vi aggiorneremo", scrive in una nota la proprietà dello Chalet Ciro di Mergellina, chiuso a scopo precauzionale in attesa dello screening anti Covid sul personale.

"Teniamo a precisare che l'etica porta a prevenire perché se avessimo aspettato qualsiasi sorta di esito, avremmo complicato una possibile ricostruzione. E’ proprio perché siamo un’azienda molto grande e seria che abbiamo deciso per una sospensione al fine di cautelare chi lavora con noi e chi ci frequenti. Non abbiamo detto nulla prima perché non abbiamo alcun dato certo. Solo il tampone è in grado di darlo. Le notizie che gli altri fanno trapelare non vengono da fonti dirette", precisano in merito alle voci infondate di eventuali casi di Covid già certificati.