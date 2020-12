Cgil cambia pelle: "Più vicini ai cambiamenti del mondo del lavoro"

La Cgil cambia forma. Dalle prossime settimane, la sezione di Napoli confluirà in quella regionale. "Si tratta di una riorganizzazione volta a rendere più efficaci i nostri interventi - spiega il segretario cittadino uscente Walter Schiavella - La sfida del futuro prossimo è quella di seguire meglio i grandi cambiamenti del mondo del lavoro. Inoltre, c'è una grnade sfida davanti a noi, quella del recovery found, uno strumento fondamentale per far ripartire la produttività del paese".

Schiavella, che ricoprirà un nuovo incarico confederale, punta il dito contro le istituzioni, incapaci fino a oggi di raccogliere la sfida del Mezzogiorno: "Il piano di aiuti dell'Europa necessità di un piano nazionale di investimento. Per almeno il 50 per cento le risorse devono essere destinate al Sud, soprattutto a centri metropolitani come Napoli. Perché ciò accada serve una cooperazione istituzionale che oggi, onestamente, manca".