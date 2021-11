Voto di scambio alle regionali 2015, tutti assolti. Per il giudice "intercettazioni inutilizzabili"

Sono state rese note le motivazioni della sentenza emessa il 17 settembre scorso, in cui il senatore Luigi Cesaro, suo figlio Armando, e i due fratelli del parlamentare Aniello e Raffaele sono stati assolti dall'accusa di compravendita di voti. Con loro assolti altri 27 imputati tra cui l'ex consigliere regionale Flora Beneduce, nominata lo scorso marzo consigliere per la sanità del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, e l'ex sindaco di Marano Angelo Liccardo.

Le intercettazioni – recita la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord con giudice monocratico Agostino Nigro – erano inutilizzabili.

L'accusa di voto di scambio venne formulata dagli inquirenti in relazione alle elezioni regionali del 2015. Per il giudice "si assiste solo a semplici incontri, alcuni dei quali di presumibile matrice politica (anche presso la sede regionale di Forza Italia), di totale irrilevanza penale" e "nessuno dei reati per i quali si procede consente [...] la sottoposizione ad intercettazione di conversazioni ambientali e telefoniche". Da li la "non sufficiente prova per affermare la responsabilità degli imputati".