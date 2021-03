Doveva presentarsi in caserma ma presentava documentazione falsa

Giovedì mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno accertato che un uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, lo scorso febbraio si era reso più volte inottemperante alla misura presentando certificati medici risultati falsi. Il 44enne napoletano, è stato denunciato per falsità materiale.