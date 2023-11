Gratteri: “Certezza della pena? Siamo messi male ma è volontà politica”

"Certezza del diritto? Siamo messi male. Ma è una volontà politica. Conosco diversi leader politici che sono anche persone oneste, ma spesso sbagliano i consulenti, sbagliano a fidarsi di persone che non sono esperte di quel settore, ma sono influenti e potenti perché li hanno conosciuti in un salotto importante, e pensano che come captatio benevolentia prendere uno da quella cena e portarselo lì sia utile ai fini della consacrazione del potere". Così Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a margine dell'incontro "L'etica come soluzione ai problemi, l'etica 'efficace', organizzato questa mattina da Intesa Sanpaolo a Napoli, presso il suo museo delle Gallerie d'Italia di via Toledo.

"Molta gente onesta e in buona fede sbaglia ad affidarsi a persone inidonee alla funzione. - continua- Il criterio di scelta è molto importante. Io ho 65 anni e ho visto tante meteore, vorrei che ci fosse maggiore attenzione sul progetto, una nuova Italia la si può avere se si ha un sistema giudiziario forte nel senso di certo, nel senso di efficiente". "Per fare questo ci vogliono addetti ai lavori, persone competenti. Fare la gara politica al veto, al sì o al no per motivi ideologici non serve, la giustizia è un'altra cosa. E l'economia passa anche dal buon funzionamento giudiziario" conclude Gratteri.