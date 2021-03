Nuovo centro vaccinale al Museo Madre: accoglierà fino a 600 persone al giorno

Anche la cultura offre il suo contributo alla lotta contro il Covid-19. Al Museo Madre, nel centro di Napoli, l'Asl ha inaugurato una nuova struttura vaccinale. Nel giorno d'esordio si è partiti con la prima dose per 120 over 80 "ma quando si andrà a regime di potrà accogliere fino a 600 persone al giorno" assicura la direttrice sanitaria Mariella Corvino.

Il Museo, situato nel quartiere San Lorenzo, è stato scelto come location vista l'alta concentrazione di anziani che avrebbero avuto non poche difficoltà a raggiungere la Mostra d'Oltremare. Con la stessa filosofia, a metà della prossima settimana, il 1° aprile, sarà inaugurato un nuovo vaccine center nella fagianeria del Museo di Capodimonte.

Tra gli over 80 che hanno ricevuto il vaccino, le reazioni sono state tutte rassicuranti e anche chi è arrivato con un pizzico di timore è uscito con il sorriso sulle labbra, felice di poter contare su una protezione dal virus. Si è registrato qualche problema di accesso, soprattutto intorno alle ore 8.30, orario d'apertura. Via Settembrini è una strada stretta a senso unico e la sosta, spesso selvaggia, su entrambi i lati della carreggiata ha causato disagi per chi ha accompagnato i vaccinandi in automobile.

Fonti vicine alla direzione dell'Asl Napoli 1 Centro assicurano che due settimane fa era stata avanzata al Comune di Napoli una richiesta per liberare almeno quattro o cinque posti auto. Richiesta che, evidentemente, non è stata accolta da Palazzo San Giacomo.