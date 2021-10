Il centro vaccinale è allagato: disagi per gli anziani rimandati indietro

Il centro vaccinale di Portici, situato presso il Palazzetto del Sport di via Farina, non ha retto alle pesanti piogge degli ultimi giorni. Infatti, come denunciato dai cittadini che si sarebbero dovuti sottoporre al vaccino nella mattinata di oggi, non è stato possibile accedere alla struttura a causa degli allagamenti. Una situazione sconfortante, come denuncia il Movimento 5 Stelle di Portici, soprattutto considerando che per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport sono stati spesi, recentemente, 564 mila euro.

“Appena tre anni fa abbiamo speso oltre mezzo milione di euro per ristrutturare questa struttura: adesso è utilizzata anche come centro vaccinale, ma evidentemente la riqualificazione avvenuta negli scorsi anni fa acqua da tutte le parti – denuncia il Movimento 5 Stelle -. Infatti, una giornata di pioggia abbondante, ha reso inutilizzabile il Palazzetto dello Sport e i cittadini non si sono potuti vaccinare. Parliamo di decine di cittadini che avevano avuto l’e-mail con ora e giorno, ma sono stati rimandati a casa. Secondo quanto abbiamo appreso si tratta di giovani e anziani che si erano presentati al Palazzetto per il vaccino, ma hanno trovato i cancelli chiusi”.

Ribadisce il Movimento 5 Stelle, asserendo la gravità della situazione, che l'amministrazione comunale ancora una volta ha dato prova di forti mancanze: “Ci chiediamo come sia possibile che questa amministrazione sia sempre manchevole e inefficiente, anche su lavori già effettuati. A distanza di tre anni e con oltre mezzo milione di euro spesi per una riqualificazione, ci troviamo una struttura inagibile a causa della pioggia. Non si può continuare in questo modo, è arrivato il momento di dare la parola ai cittadini”.