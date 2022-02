Raid nel centro vaccinale: lasciano spalancata la porta del frigorifero in cui erano custodite 350 fiale

Raid in un centro vaccinale di Afragola la scorsa notte, nel centro LuMo di Afragola, in via Ugo La Malfa. Ad agire ignoti che hanno forzato la porta della struttura, lasciando spalancata la porta del frigorifero in cui erano custodite 350 fiale. Non è stato portato via nulla, l'azione dei vandali era diretta "solo" a rendere inservibili i vaccini.

Oggi alle 13, quando la struttura è stata riaperta, è stata notata l'intrusione e i responsabili della struttura non hanno potuto fare altro che gettare via le dosi, visto che la catena del freddo era ormai saltata.

Il centro è stato poi rifornito dalla Asl Napoli 2 Nord e le attività sono riprese in maniera regolare.

Indagini sull'accaduto.