Centro storico come a Capodanno: invaso da folla record|VIDEO

L'emergenza Covid e i contingentamenti sono ormai un lontano ricordo. Le strade di Napoli sono sempre più affollate da turisti e dai frequentatori della movida, soprattutto di sera.

Nei Quartieri Spagnoli record di presenze ieri immortalate da un video nel quale si vedono fiumi di persone per strada sino a sera tardi. Gioia per i ristoratori della zona, meno per il residenti che lamentano schiamazzi fino alle ore piccole (alle 2.30 del mattino nel video) che chiedono l'intervento dei vigili soprattutto nel week end.