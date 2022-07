Centro Direzionale, si aggirava tra le auto in sosta: inseguito e bloccato

Nella serata di venerdì, le guardie particolari giurate del consorzio Gesecedi del Centro Direzionale di Napoli hanno bloccato un uomo che si aggirava tra le auto in sosta in via Taddeo da Sessa, proprio al di sotto delle torri abitative.

L'autopattuglia di guardie particolari giurate si è avvicinata alla zona e ha notato la persona che, già da tempo, era stata attenzionata dal personale. Inseguito e fermato poco dopo. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, che nel frattempo erano stati allertati.

Il soggetto è stato poi condotto in caserma.