Follia al Centro Direzionale, martellate contro esercizi commerciali e arredo urbano

Alle ore 17.15 della data odierna abbiamo notato una confusione generale sotto il portico dell'isolato G1. Nell'avvicinarci abbiamo visto un uomo di origine africana che brandendo un martello minacciava i passanti e distribuiva martellate ovunque, danneggiando anche arredi urbani e strutture di esercizi privati.

"Prontamente intervenuti abbiamo immediatamente disarmato l'uomo di nazionalità sudanese con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Posto in sicurezza in attesa della Forza Pubblica, alla quale lo abbiamo consegnato poco dopo", spiegano i rappresentanti di Gesecedi.