Rinascita centro Delphinia: sopralluogo del ministro Abodi

Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, è in visita al Parco Verde di Caivano per un sopralluogo tecnico al centro Delphinia che, come annunciato l'altra settimana dalla premier Giorgia Meloni, sarà ristrutturato e pronto entro la prossima settimana. "Siamo qui per accompagnare i tecnici - ha detto il ministro - e per dare continuità a quello che abbiamo detto".

Il ministro, accompagnato dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e dal presidente della società "Sport e Salute", Marco Mezzaroma (la società pubblica provvederà ai lavori dopo una prima bonifica dell'area a cura del genio dell'Esercito) ha anche incontrato il parroco, don Maurizio Patriciello.