Tentativo di rapina finisce nel sangue: 16enne colpito con diverse coltellate

Ieri sera a Casoria i Carabinieri sono intervenuti in via Strada Sannitica nei pressi del centro commerciale per un minorenne ferito, sul posto anche il personale del 118. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo, un 16enne, sarebbe stato avvicinato da due persone a lui sconosciute all’interno del parcheggio del centro commerciale.

Pare che i due avrebbero tentato di sottrarre lo scooter al giovane e al suo rifiuto lo avrebbero colpito tre volte all’addome con un oggetto contundente - verosimilmente un coltello -. La vittima è stata trasferita - non in pericolo di vita - all'ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore dove avrebbe subito un intervento chirurgico per un polmone perforato. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.