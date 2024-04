Scontri nel cuore della città per l'incontro di Salvini al Comune e il concerto Nato

Scontri nel cuore della città a Napoli. Un gruppo di manifestanti è entrato in contatto con le forze dell'ordine che era a presidiare l'area intorno al Comune di Napoli dove si è svolto un incontro tra Matteo Salvini e il sindaco Gaetano Manfredi. Cordoni delle forze dell'ordine erano stati istituiti intorno a palazzo san Giacomo, via Verdi e all'ingresso di piazza Trieste e Trento. Proibito l'accesso alle auto sempre a piazza Trieste e Trento. A preoccupare le autorità di pubblica sicurezza c'era la possibilità di contestazioni al ministro unite alle azioni di Insurgencia per evitare il concerto per i 75 anni della Nato.

I manifestanti protestano per la guerra in corso a Gaza di cui la Nato è ritenuta responsabile e per questo motivo anche al San Carlo è stato esposto uno striscione con la scritta “fuori la Nato da Napoli” in occasione della messa in scena de “La Gioconda”. Alcuni gruppi di manifestanti si sono organizzati per provare a forzare i cordoni delle forze dell'ordine.

Poco fa c'è stato l'incontro in Municipio tra il sindaco di Napoli e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il colloquio si è svolto dopo l'evento "L'Italia dei Sì", dedicato alle infrastrutture, nel museo ferroviario di Pietrarsa, e dalla Lega fanno sapere che è sui temi istituzionali. Salvini parteciperà anche a una conferenza stampa organizzata dalla Lega, in programma a breve in via Verdi, per presentare i nuovi ingressi nel partito.