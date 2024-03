Nei centri antiviolenza sempre più donne napoletane della "media borghesia": i dati

Un dato che potrebbe avere un significato, o forse in qualche modo anche il suo opposto: la maglia nera per fenomeni di violenza contro le donne nella città di Napoli la detengono i territori della I, V e IX Municipalità, aree in cui prevalentemente vive la cosìddetta "media borghesia". La fotografia è stata fornita in occasione della presentazione del programma 'La donna e il tempo di cambiare' promosso dal Comune di Napoli, illustrato oggi in occasione della Festa della donna, e che andrà avanti fino all'8 aprile.

Il conteggio delle violenze viene fatto in base agli accessi ai Centri antiviolenza, il che potrebbe dire anche che nelle altre municipalità molte donne abusate semplicemente non hanno la forza o possibilità di denunciare quanto succede loro.

I Centri antiviolenza della città di Napoli al 25 febbraio contano 783 donne prese in carico, di cui 274 da precedenti progetti, e sono 1.161 i figli coinvolti in fenomeni di violenza.

"Questi dati ci dicono ancora una volta che il fenomeno è trasversale e che colpisce tutte le fasce sociali - ha detto Rosa Di Matteo, coordinatrice dei Cav della città di Napoli - e ci mostrano come in questo momento Napoli che si vanta di essere una città di accoglienza e comprensione evidentemente sembra che non le pratichi nei confronti delle donne e dei loro figli".

Intanto in effetti i numeri sono "in crescita", e questo perché "i Centri antiviolenza hanno avuto continuità sul territorio e questo ha fatto sì che le donne li riconoscessero e se ne servissero".

"È necessario un cambiamento sostanziale delle coscienze sia da parte delle donne che degli uomini per cambiare il Paese - ha affermato Emanuela Ferrante, assessora alle Pari opportunità - e per realizzare davvero la parità sostanziale. Sono necessari interventi legislativi per un welfare che aiuti le donne che lavorano fuori di casa perché ancora oggi il 70 per cento delle donne che lavorano nel privato nel momento in cui aspettano un figlio devono dimettersi".