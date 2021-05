Si trattengono al pub e violano il coprifuoco: undici persone nei guai

Cenano oltre l'orario del coprifuoco in un pub e sono stati tutti sanzionati. I carabinieri della stazione di Posillipo hanno sorpreso all'interno di un pub in Corso Vittorio Emanuele 10 clienti mentre cenavano seduti al tavolo. Erano le 22:50 circa e i 10 sono stati sanzionati per violazione della normativa anti covid. Stessa sorte per il titolare a cui è stata imposta anche la sospensione dell'attività.