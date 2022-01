Turisti di Brescia lasciano il cellulare in taxi: recuperato grazie ai vigili

Una coppia di turisti di Brescia a bordo di un taxi napoletano ha smarrito il proprio cellulare sul quale erano memorizzati e conservati biglietti aerei e green pass necessari per poter partire. Gli sfortunati hanno chiesto aiuto agli agenti della Polizia Locale di Napoli presente in aeroporto appartenente al Nucleo di Polizia Turistica i quali, grazie alle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a risalire al numero di targa del taxi che precedentemente aveva accompagnato la coppia e all'interno del quale era stato smarrito il cellulare.

Preso contatto con il tassista, è rientrato in aeroporto e ha consegnato il cellulare ai due turisti.