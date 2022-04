Il cedro libanese reciso sarà piantumato in memoria di Gerardo Marotta

"Il giorno 12 aprile alle ore 12: in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, ci sarà la ripiantumazione di un cedro libanese inopinatamente reciso e questa volta sarà piantumato in memoria e in onore dell'avvocato e filosofo Gerardo Marotta,fondatore dell'Istituto Italiano per gli studi Filosofici,del quale è stato Presidente fino alla sua morte nel 2017. All'evento prenderanno parte il figlio Massimiliano, Marta Herling, scrittrice, nipote di Benedetto Croce e Segretario Generale dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, fondato dal nonno", spiega in un post sui social Pino De Stasio, consigliere comunale.

Saranno presenti il presidente della Municipalità 2, i consiglieri Pino De Stasio con delega alla memoria della città e Salvatore Iodice con delega a difensore civico delle alberature. Il cedro sarà benedetto da don Salvatore Giuliano,parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore. La piantumazione si svolgerà con la presenza del Corpo Forestale di Napoli.

"La nostra volontà è di prenderci cura del verde che ci accompagnerà per questa consiliatura e oltre! Intendiamo creare le condizioni attraverso un lavoro di "memoria" attiva e militante per ripristinare le alberature storiche abbattute o degradate, intitolandole a personalità che con il loro esempio hanno reso lustro alla nostra città", spiegano i consiglieri Iodice e De Stasio.