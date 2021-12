Sprofonda strada ai Camaldoli, disagi per i residenti: evacuate diverse famiglie

Cede la strada ai Camaldoli dove sono state sgomberate due famiglie e diverse linee dei bus sono state deviate. Il cedimento è avvenuto in via Nazareth che si ritrova così interdetta ai mezzi pesanti, lasciando "isolati" i residenti.

La strada è sprofondata ieri. Sul posto è stato immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Abc che hanno messo in sicurezza l'area ed hanno avviato i primi rilievi. "Fino a nuova disposizione – annuncia Salvatore Passaro, consigliere dell'VIII Municipalità – è stato interrotto il transito dei veicoli pesanti in via Nazareth – Camaldoli, causa sprofondamento stradale. Pertanto le linee Anm C44, 143, 144, limitano il loro percorso in Piazza Nazareth".

Si lavora incessantemente, anche in queste ore, per risolvere presto il problema visto che l'arteria collega tre zone molto trafficate: la zona collinare, la zona ospedaliera e il Comune di Marano. Intanto c'è rabbia per i residenti."Per chi non è automunito? - chiede Annalisa - Resta veramente isolato dal mondo senza la possibilità di andare a lavoro, onestamente non capisco perché le macchine sí e una vettura piccola come la 144 no. Capisco che nessuno, compresa Anm, voglia prendersi responsabilità, ma non per questo a pagarne le conseguenze dobbiamo essere sempre noi cittadini".