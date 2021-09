Cavallo scappa tra le auto: è panico in strada

Paura a Licola, nel comune di Giugliano, dove un cavallo è scappato dal mezzo che lo stava trasportando. Il fatto, come riporta Cronache Flegrea, è avvenuto nei pressi del depuratore.

L'animale, una volta in strada, ha costretto aumobilisti e motociclisti a fermarsi, prima di essere ripreso. Stupore e, come detto, paura per le persone in strada, molte delle quali hanno filmato la scena. Tuttavia nessun problema è stato registrato, neanche per l'animale.