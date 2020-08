Tenta il “cavallo di ritorno” a un poliziotto: arrestato

Ieri pomeriggio, un poliziotto del Reparto Mobile di Napoli, dopo essere stato derubato della sua auto a via Paolo della Valle, è stato contattato da una persona che pretendeva 300 euro per la sua restituzione. Gli agenti del Commissariato Bagnoli, attivati dal collega, si sono presentati a via Salgari a Ponticelli, luogo dell'incontro, dove hanno assistito alla richiesta estorsiva da parte di un uomo che hanno subito bloccato.

Il 50enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione, mentre l’auto è stata ritrovata a via Mario Palermo e restituita al proprietario.