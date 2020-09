Cavallo di ritorno per riavere i social: "Ho recuperato Instragram e Facebook"

"Buongiorno amici questa notte grazie all'aiuto della Polizia Postale e di Facebook Italia sono riuscito a recuperare sia il profilo Instragram che quello Facebook. Manca ancora la pagina Facebook ma abbiamo buone speranze. E' stato un vero incubo. In giornata farò una diretta per spiegare tecnicamente come hanno fatto. Intanto vi ringrazio tutti per il sostegno". E' la bella notizia comunicata da Luca Trapanese che era rimasto vittima del furto dei propri accessi social da parte di un hacker, che gli aveva anche chiesto un riscatto di ottomila euro.

In una intervista rilasciata ieri a NapoliToday Luca, padre di una bimba down adottata dopo che era stata rifiutata da sette famiglie, aveva raccontato il sopruso subito che avrebbe rischiato di mettere in ginocchio "La casa di Matteo", struttura di A Ruota Libera Onlus, nata quattro anni fa, che ospita e cura bambini da uno a 13 anni, senza famiglia, affetti da gravi patologie.