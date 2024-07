Furto in casa di Caterina Balivo: rubate borse di pregio, gioielli e orologi

Brutte notizie per Caterina Balivo. Mentre era in Spagna in vacanza (a Barcellona), la conduttrice televisiva napoletana ha subito un furto nella casa romana in cui vive, ai Parioli.

I malviventi hanno portato via borse di pregio, gioielli e orologi, come riporta RomaToday.it.

Ad agire secondo gli inquirenti una banda di professionisti, che si sarebbe introdotta nell'appartamento da una finestra.

Sul posto gli agenti del commissariato Villa Glori.