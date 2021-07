Da Catania a Napoli per provare a rubare un'auto: in manette

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il parcheggio sotterraneo dell’isola “B1” del Centro Direzionale per un furto su un’auto.

I poliziotti, con il supporto delle guardie giurate, hanno bloccato all’interno del parcheggio un uomo trovandolo in possesso di un cacciavite, una cesoia e di uno stereo asportato da una vettura in sosta. Un 52enne catanese, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto aggravato.